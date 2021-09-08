Минобрнауки РТ: Учебный процесс в школах в дни выборов пройдет в обычном режиме

Учебный процесс в школах Татарстана в период проведения выборов в Госдуму будет осуществляться в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«На период с 17 по 19 сентября разрабатываются рекомендации по организации учебного процесса в соответствии с соглашением о взаимодействии ЦИК России и Минпросвещения РФ», — говорится в сообщении.

Предполагается, что учебный процесс в период проведения избирательной кампании пройдет без отрыва от основной образовательной программы и учебных планов школ.

В частности, образовательные организации могут провести выездные мероприятия — экскурсии, практические занятия, уроки в музее и на свежем воздухе, походы, спортивные сборы, субботники. Кроме того, можно использовать в образовательном процессе дистанционные технологии и электронное обучение.

Голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва пройдет 17, 18 и 19 сентября. В отдельных округах Татарстана также состоятся дополнительные выборы в Госсовет РТ и местные органы власти.