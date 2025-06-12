Минобрнауки РТ сообщило об интересе министров образования к СПО Татарстана

Участники III Международного форума министров образования «Формируя будущее», который сегодня завершает работу в Казани, проявили большой интерес к системе образования России и Татарстана. Об этом сообщил «Татар-информу» первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Интерес у стран огромный в целом к системе образования России и Татарстана – одному из флагманов образования в нашей стране. Мы сегодня имеем предложения и просьбы о конкретном сотрудничестве. Выходим со многими странами на двухсторонние контакты, проекты в сфере образования по всем направлениям – школам, вузам, системе дошкольного и дополнительного образования», – рассказал он.

Поминов отметил, что сегодня во второй половине дня представители зарубежных делегаций посетят образовательные организации Казани. Это школы и учреждения СПО.

«Большой интерес вызывает наша система профессионального образования. Гости посетят международную школу, торгово-экономический колледж, колледж информационных технологий и связи, народно-художественных промыслов», – добавил он.

III Международный форум министров образования «Формируя будущее» проходит 11 и 12 июня в Казани. Его организаторами выступают Минпросвещения России, Правительство Татарстана и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история». Гостями форума стали представители примерно 30 дружественных стран, включая министров образования ОАЭ, Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, Мьянмы, Лаоса, ЦАР, Камеруна, Буркина-Фасо, Зимбабве и ряда других государств.