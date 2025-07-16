Минобрнауки РТ: Школы обязаны принимать в 10-й класс при наличии свободных мест

Закон «Об образовании в РФ» гарантирует общедоступность среднего общего образования. Поэтому отказ в приеме в 10-й класс при наличии свободных мест в школе является неправомерным, сообщили в Министерстве образования и науки РТ.

«Школы обязаны принимать всех желающих продолжить обучение в 10-м классе при наличии свободных мест. Индивидуальный отбор в 10-й класс допускается только в организациях с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. Порядок индивидуального отбора должен быть прозрачным и регламентированным», – говорится в сообщении ведомства, подготовленного для «Татар-информа».

В министерстве уточнили, что при отсутствии мест в выбранной школе органы управления образованием обязаны предоставить место в другой территориально доступной школе.

В случае неправомерного отказа в приеме в 10-й класс родители могут обратиться в Департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ по телефонам: 8 (843) 237-74-65 и 237-74-84.

Кроме того, можно направить обращение через интернет-портал: https://obrnadzor.tatarstan.ru/obrashenie¬_grajdan.htm. Сообщение также можно оставить в официальной группе в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/obrnadzor_tatarstan.

По данным министерства, на 14 июля поступило 13 обращений по вопросам приема в 10-й класс. В том числе шесть обращений связаны с разъяснением нормативных правовых актов по приему, выбору организации в связи с переездом и другими общими вопросами, шесть обращений касаются открытия универсальных классов. Об отказе в приеме поступило одно обращение (казанская гимназия №175).

После вмешательства департамента открыты универсальные классы в трех школах республики, один ребенок принят в 10-й класс школы, в которой обучался. Шести заявителям даны разъяснения по порядку приема в 10-й класс и подачи необходимых документов.