Минобрнауки РТ: Школьникам не сократят продолжительность весенних каникул из-за морозов

Из-за низких температур многие школы Татарстана приняли решение приостановить учебный процесс. При этом школьникам не будут сокращать дни весенних каникул, сообщила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

«Никаких сокращений продолжительности весенних каникул за счет морозных дней не будет. Это неправомерно», – пояснила спикер.

Асадуллина уточнила, что, несмотря на отмену занятий в некоторых школах, все образовательные организации республики открыты, и учителя работают в прежнем режиме. «Даже если один ребенок пришел в школу, для него будет организован учебный процесс. И все дети, которые будут находиться в школе, будут обеспечены горячим питанием», – подчеркнула замминистра.