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Минобрнауки РТ: Система высшего образования обновится постепенно, без издержек
Обновление национальной системы высшего образования будет происходить постепенно. Намеченные изменения не несут никаких издержек для тех, кто уже получил диплом бакалавра или обучается по бакалаврским программам в настоящее время. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минобрнауки РТ.
Там напомнили, что по поручению Президента РФ Владимира Путина Минобрнауки России работает над совершенствованием национальной системы высшего образования. Намеченные изменения призваны учесть исторические традиции отечественной высшей школы и актуальные потребности страны в профессиональных кадрах.
«Стартовавший в 2023 году пилотный проект предполагает, в частности, переход на новую образовательную модель. На смену бакалавриату и специалитету придет базовый уровень образования. В зависимости от направления подготовки период обучения на нем будет варьироваться от 4 до 6 лет. Планируется, что этого образования выпускнику будет достаточно для успешного трудоустройства и дальнейшей работы по полученной специальности», – комментируют в министерстве.
При этом в Минобрнауки РТ добавили, что магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку сменит специализированное высшее образование, где срок обучения составит 1-3 года. Тем временем готовить научные и научно-педагогические кадры будут в аспирантуре.
«Пилотный проект реализуется на базе шести российских университетов. При этом ведущие вузы, в том числе расположенные в Татарстане, вне зависимости от их ведомственной принадлежности принимают активное участие в обсуждение новой образовательной модели», – рассказали в министерстве образования.
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