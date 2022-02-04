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Ру Тат
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Наука и образование
4 февраля 2022  13:20

Минобрнауки РТ рекомендовало школам 5 февраля провести мероприятия на свежем воздухе

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Министерство образования и науки Татарстана рекомендовало школам 5 февраля провести мероприятия на свежем воздухе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Речь идет о спортивных, культурно-познавательных акциях на пришкольной территории. Каждая школа сама выбирает формат занятости детей», – отметили в Минобрнауки.

За выходные в школах планируется провести генеральные уборки и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп.

#Минобрнауки РТ
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