Минобрнауки РТ разъяснило, как будут работать школы и детсады в дни голосования

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В связи с проведением голосования на выборах депутатов Госдумы 18 и 19 сентября внесены изменения в образовательный процесс школ Татарстана, где будут размещены избирательные комиссии, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Для школьников учебный процесс будет организован в альтернативных форматах: занятия в музеях; уроки и мероприятия на открытом воздухе; работа в ресурсных центрах; занятия в лабораториях учреждений среднего и высшего профессионального образования; экскурсии на профильные предприятия; профориентационные мероприятия и мастер-классы», – говорится в сообщении.

Детские сады, в которых располагаются избирательные участки, в дни голосования работать не будут. Для детей в эти дни организуют дежурные группы в соседних дошкольных учреждениях.

Родителям рекомендовано заранее уточнить информацию о режиме работы детского сада у администрации.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.