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Минобрнауки РТ прокомментировало конфликт учащихся зеленодольского лицея после проверки
Министерство образования и науки РТ организовало выездную проверку в лицее № 18 Зеленодольского района. Она связана с распространившимися ранее в Telegram-каналах и соцсетях постах о конфликте школьников.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в зеленодольском лицее №18 сын военнослужащего подвергся травле со стороны одноклассников. Школьники якобы насмехались над памятью погибшего бойца СВО.
«Выяснилось, что обучающийся не подвергался травле, а тема СВО не была причиной потасовки. Инцидент с дракой учеников и взаимными оскорблениями действительно имел место, однако он произошел по банальной причине – учащиеся не смогли поделить стул», – прокомментировали «Татар-информу» в министерстве.
В ведомстве попросили безосновательно не связывать бытовые конфликты с политическими или социальными темами. «Подобные инциденты требуют объективного анализа и не должны становиться поводом для демонизации ситуации или переосмысления ее в контексте текущих общественно-политических событий. Это лишь отягощает ситуацию и травмирует вовлеченных в нее детей», – подчеркнули в министерстве.
При этом проверка выявила нарушения в деятельности педагогов. В связи с этим директору лицея даны рекомендации по их устранению.
Сейчас ученик – один из участников конфликта – по заявлению матери переведен в другую школу. А классный руководитель на фоне возникшего вокруг бытового конфликта скандала подала заявление на увольнение по собственному желанию.
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