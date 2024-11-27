Минобрнауки РТ прокомментировало конфликт учащихся зеленодольского лицея после проверки

Министерство образования и науки РТ организовало выездную проверку в лицее № 18 Зеленодольского района. Она связана с распространившимися ранее в Telegram-каналах и соцсетях постах о конфликте школьников.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в зеленодольском лицее №18 сын военнослужащего подвергся травле со стороны одноклассников. Школьники якобы насмехались над памятью погибшего бойца СВО.

«Выяснилось, что обучающийся не подвергался травле, а тема СВО не была причиной потасовки. Инцидент с дракой учеников и взаимными оскорблениями действительно имел место, однако он произошел по банальной причине – учащиеся не смогли поделить стул», – прокомментировали «Татар-информу» в министерстве.

В ведомстве попросили безосновательно не связывать бытовые конфликты с политическими или социальными темами. «Подобные инциденты требуют объективного анализа и не должны становиться поводом для демонизации ситуации или переосмысления ее в контексте текущих общественно-политических событий. Это лишь отягощает ситуацию и травмирует вовлеченных в нее детей», – подчеркнули в министерстве.

При этом проверка выявила нарушения в деятельности педагогов. В связи с этим директору лицея даны рекомендации по их устранению.

Сейчас ученик – один из участников конфликта – по заявлению матери переведен в другую школу. А классный руководитель на фоне возникшего вокруг бытового конфликта скандала подала заявление на увольнение по собственному желанию.