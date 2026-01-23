Минобрнауки РТ пояснило условия отмены занятий в школах из-за морозов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В связи с резким похолоданием в школах Татарстана могут быть отменены занятия. В начальных классах сельских школ уроки могут быть отменены уже при температуре -23 градуса, а городских школ – при 25 градусах ниже нуля, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Занятия также рекомендуется отменять для учеников 5-9-х классов в сельских школах при -25 градусах, а для учащихся таких же классов городских школ отмена занятий возможна при -27 градусах.

Кроме того, уроки могут быть отменены в 10-х и 11-х классах сельских школ при 30 градусах мороза, а городских школ – при 32 градусах ниже нуля.

«Кроме того, занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе, согласно санитарным нормам и правилам, допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6-10 метров в секунду, для старшеклассников – не ниже -10 градусов и ветре не сильнее 6-10 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Министерство также рекомендует приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципалитетов при температуре -25 градусов и ниже.