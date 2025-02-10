Минобрнауки РТ попросит изменить на федеральном уровне условия приема в колледжи

Министерство образования и науки Татарстана хочет попросить изменить на федеральном уровне условия приема в колледжи на ряд рабочих специальностей. Об этом сообщил начальник Управления профессионального образования Минобрнауки РТ Андрей Федоров на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Проблема в том, что дети, которые нацелены на рабочие места, зачастую имеют невысокий средний балл для поступления. Мы хотим попросить изменить условия приема. Например, это может быть отдельная квота, как в высшем образовании, или прием без конкурса аттестатов, чтобы дети – условные троечники могли поступить на рабочие специальности с заключением целевого договора», – рассказал он.

Федоров уточнил, что абитуриенты в техникумы и колледжи могут поступить только на основе среднего балла аттестата. «Средний балл растет, минимальный – 3,8. Можно повысить прием путем заключения целевых договоров. Но в сфере среднего профессионального образования это не очень популярно, потому что никакого отдельного преимущества при поступлении оно не дает. Только накладывает обязательства. Поэтому на федеральном уровне пытаемся этот вопрос отрегулировать», – подчеркнул он.

По мнению начальника управления, важно, чтобы предприятия участвовали в составлении и изменении образовательных программ, тогда подготовка будет вестись так, как нужно работодателю. Предприятия также должны участвовать в обновлении материально-технической базы, заключении договоров о целевом обучении. Кроме того, нужно возобновить практику наставничества со стороны работодателей и поддерживать молодых специалистов с помощью социальных программ, убежден он.

«Поскольку контингент образовательных учреждений строительной отрасли – это в основном парни, где-то 70%, то очень остро стоит вопрос того, что они после окончания обучения уходят в армию. И потом достаточно тяжело бывает вернуть их в сферу», – обозначил еще одну проблему Федоров.

Председатель парламентского комитета Андрей Егоров добавил, что проблема также заключается в том, что 17-летние выпускники еще не подлежат призыву в армию, а Трудовой кодекс не позволяет им трудоустроиться легально.

«На федеральном уровне обещают этот вопрос отрегулировать до конца учебного года. Потому что такая ситуация не только у нас в республике, а в целом по России», – ответил депутату начальник Управления профессионального образования Минобрнауки.

В учреждениях среднего профобразования Татарстана обучается более 84 тыс. студентов, в том числе 5,5 тыс. – по специальностям строительной отрасли. Ежегодно колледжи и техникумы выпускают около 18 тыс. специалистов, почти 1,5 тыс. – для строительной сферы.

В строительных вузах республики бюджетное обучение проходят около 5,4 тыс. студентов. Они ежегодно выпускают 1,5 тыс. специалистов.

Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ».