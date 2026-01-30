Минобрнауки РТ поддержало инициативу об ограничении доступа к готовым решениям ЕГЭ и ОГЭ

Минобрнауки Татарстана поддержало инициативу Минпросвещения России, направленную на «защиту качества образования и принципов академической честности».

«Массовое распространение готовых ответов и решений подрывает саму суть обучения и искажает объективную оценку знаний обучающихся», – выразил уверенность заместитель руководителя департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ, бывший директор казанской школы №51 Рустем Хазеев.

Он убежден, что предлагаемые меры позволят вернуть ценность самостоятельной работы, повысить ответственность участников образовательного процесса и создать более справедливые условия оценки результатов обучения. «Это важный шаг к укреплению доверия к российской системе образования», – подчеркнул Хазеев.

Минпросвещения России подготовило законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Законопроектом предполагается запретить распространение информации о контрольно-измерительных материалах ЕГЭ и ОГЭ, готовых решений заданий Всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень.

Предполагается, что при размещении таких материалов на сайтах доступ к ним заблокирует Роскомнадзор.

При этом предлагаемые ограничения не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов. Официальные данные из учебников и их электронных версий, задания и решения, опубликованные организаторами Всероссийской олимпиады школьников, будут разрешены к размещению.

Сейчас законопроект проходит педагогическую экспертизу.