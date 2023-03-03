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Общество 3 марта 2023 09:14

Минобрнауки РТ ответит на вопросы родителей о дошкольном образовании

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6 марта в Татарстане откроется прямая линия, посвященная дошкольному образованию и обеспечению его доступности. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

На вопросы татарстанцев ответит представитель Минобрнауки республики Йолдыз Хисамиева.

Мероприятие пройдет с 10 утра до полудня в приемной Президента РФ в РТ. Обращения принимаются по номеру 8(843)221-80-35.

#Образование #Минобрнауки РТ #прямая линия
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