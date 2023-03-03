Минобрнауки РТ ответит на вопросы родителей о дошкольном образовании

6 марта в Татарстане откроется прямая линия, посвященная дошкольному образованию и обеспечению его доступности. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

На вопросы татарстанцев ответит представитель Минобрнауки республики Йолдыз Хисамиева.

Мероприятие пройдет с 10 утра до полудня в приемной Президента РФ в РТ. Обращения принимаются по номеру 8(843)221-80-35.