Минобрнауки РТ опровергло информацию о допуске родителей в детсады по QR-коду

фото: архив ИА «Татар-информ»

Допуск родителей на территорию детских садов Татарстана с 8 ноября будет осуществляться без QR-кода, сообщает Минобрнауки РТ.

«В связи с многочисленными обращениями родителей, которые ссылаются на сообщения в соцсетях и телеграм-каналах о том, что с 8 ноября в детсады Казани родители смогут попасть только при наличии QR-кода, информируем: данная информация не соответствует действительности», – отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что распоряжения по нахождению родителей на территории детских садов только при наличии QR-кода не давало ни Минобрнауки РТ, ни Управление образования исполкома Казани. В министерстве попросили не распространять ложную информацию из соцсетей.

В детсадах, как и прежде, согласно требованиям Роспотребнадзора, действуют термометрия, социальная дистанция и масочный режим.