Минобр РТ отреагировал на слухи о запрете на посещение школ родителями первоклассников

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Никаких ограничений на посещение школ родителями первоклассников 1 сентября, в День знаний, нет. Так в Минобрнауки РТ отреагировали на вопросы жителей республики.

«В эти дни от родителей первоклассников в адрес министерства поступают многочисленные обращения по организации Дня знаний», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что 1 сентября – «большой праздник для первоклассников и их родителей, будущих выпускников школы, то есть достаточно массовое мероприятие». В связи с этим руководству учебного заведения необходимо обратить внимание на соблюдение правил техники безопасности и антитеррористического режима.

В министерстве попросили родителей ознакомиться с правилами поведения в школе и посещения школьных мероприятий, чтобы не допустить нештатные ситуации.