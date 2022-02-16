Минобрнауки РТ одобрило открытие в Тукаевском районе филиала автомеханического техникума

Министерство образования и науки Татарстана одобрило открытие в Тукаевском районе филиала Камского государственного автомеханического техникума. Новое учебное заведение для подготовки специалистов сельского хозяйства планируется разместить в здании местной школы, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Руководитель района Фаил Камаев выступил с предложением создать в селе Бурды профессиональное учебное заведение — филиал Камского государственного автомеханического техникума имени Л. Б. Васильева. Представители министерства одобрили создание в здании школы филиала профессионального учебного заведения», — отметили в ведомстве.

По словам Камаева, в районе проводится серьезная работа по подготовке кадров в сфере сельского хозяйства, и открытие филиала профессионального учебного заведения — «требование дня».

По этому вопросу в селе Бурды состоялось выездное заседание, в котором приняли участие руководство Тукаевского района, представители Минобрнауки и самого техникума. Они обсудили ремонт здания школы, в котором разместится филиал, и организацию обучения.

Здание для будущего филиала Камского государственного автомеханического техникума предоставляется на безвозмездной основе.