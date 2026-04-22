Минобрнауки РТ обратило внимание на уникальность проекта парламентских уроков

Проходящие в Татарстане парламентские уроки – это уникальный проект, в котором сочетаются традиции и классическая педагогика, инновационные технологии и воспитательные направления. Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

«Проект уже долгие годы объединяет все школы нашей республики. И примечательно, что в этом году в этом проекте принимают участие и студенты, преподаватели всех наших колледжей и техникумов», – подчеркнул представитель профильного ведомства.

Отдельно Рамис Музипов упомянул депутатов, участвующих в парламентских уроках. «Их знания, их опыт не описан ни в одном учебнике, ни в одном журнале. Только они могут передать тот уникальный опыт и знания, как идея воплощается в закон, как закон проходит разные стадии до его окончательного принятия», – уверен он.

По словам первого замглавы Минобрнауки РТ, занятия в рамках парламентских уроков проводят самые опытные депутаты, которых можно назвать «отцами-основателями» основных законов. «Например, [Почетный Председатель Госсовета] Фарид Мухаметшин, который ежегодно принимает участие в парламентских уроках, входил в рабочую группу по внесению изменений в Основной закон Российской Федерации», – отметил он.

В завершение своей речи Рамис Музипов пожелал дальнейшего развития инициативы. «Мы будем подключать к парламентским урокам наши учреждения, и это всё, безусловно, в конечном результате будет еще больше приносить пользы нашему образованию, нашему обществу, нашему государству», – убежден он.

Представитель Минобрнауки РТ также вручил награды лауреатам организованного в рамках парламентского урока «Трудом и ратным подвигом Отечество мы славим!» («Фидакарь хезмәт һәм хәрби батырлык белән Ватанны данлыйбыз!») конкурса детских рисунков среди учащихся начальных классов на тему «Труд облагораживает человека».

В этом году парламентские уроки прошли уже в 18-й раз. Они были посвящены объявленному в Татарстане Году воинской и трудовой доблести. С 2 февраля по 31 марта в рамках мероприятия проводились конкурсы творческих работ учащихся (детских рисунков, сочинений, эссе, видеороликов, школьных проектов и исследовательских работ) и методических разработок педагогов.

На этот раз участие в республиканском этапе творческих конкурсов приняли 500 учащихся и 102 педагога. Победителями стали 50 школьников и шесть педагогов, а лауреатами – 18 учащихся и четыре педагога.