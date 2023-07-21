Минобрнауки РТ: новый учебник истории с разделом об СВО в Татарстан не поступал

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новые учебники по истории для 11 классов, содержащие раздел об СВО, не поступали в школы Татарстана. Об этом корреспонденту «Татар-информа» заявили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Также в ведомстве не смогли дать профессиональную оценку новому учебному пособию по причине его отсутствия.

«Мы не можем ничего по этому поводу сказать, учебника на руках ни у кого нет. Представитель ведомства будет озвучивать все только тогда, когда появится учебник», – отметили в Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября текущего года старшеклассники начнут изучать историю по новым учебникам. Авторами пособия выступили помощник Президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Особенность данного учебника – раздел о причинах начала специальной военной операции на Украине. В него войдут несколько параграфов, рассказывающих о связанных с СВО событиях.

Новый учебник истории в апреле 2023 года презентовал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на Всероссийском просветительском марафоне «Знание. Первые». В своей речи министр отметил важность достоверного изложения истории России.