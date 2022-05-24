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Ру Тат
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Наука и образование
24 мая 2022  07:45
Наталья Рыбакова

Минобрнауки РТ назвало востребованные направления подготовки выпускников

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Наиболее востребованными направлениями подготовки выпускников в Татарстане являются машиностроение, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, строительство и другие. При этом все большее число молодых людей выбирают для поступления не вузы, а колледжи и техникумы, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Наиболее востребованными и массовыми направлениями подготовки среди выпускников общеобразовательных организаций являются машиностроение, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, строительство, экономика и управление, педагогические науки, технология продовольственных продуктов и потребительских товаров, специальности нефтяной и нефтехимической отрасли, информационной и коммуникационной сферы», — отметили в пресс-службе.

Повышенный интерес к системе среднего профессионального образования связан с тем, что за последние годы при личной поддержке руководства республики была проведена большая работа по ее модернизации, прежде всего по популяризации рабочих профессий в молодежной среде.

 

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