Минобрнауки РТ направит более 3 млн рублей на открытие и поддержку татарских центров

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Минобрнауки Татарстана направит 3,033 млн рублей на методическую поддержку 13 образовательно-культурных центров, центров учебной и художественной татарской литературы в России и за рубежом. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Кроме того, подрядчик должен будет подготовить и провести открытие центра Института Каюма Насыри в Азербайджане (Баку).

Услуги включают ежеквартальные онлайн-лекции по татарскому языку, разработку установочного годового плана для центров и онлайн-консультации по практическому татарскому языку — по восемь часов для каждого из 13 объектов. Для выполнения задач будет создана рабочая группа из 23 человек: четырех докторов, шести кандидатов филологических наук и 13 методистов центров, оплату труда которых возьмет на себя исполнитель. Также подрядчик должен выделить помещение для проведения онлайн-занятий и провести четыре вебинара для методистов. Работы должны быть завершены до 25 декабря 2023 года.

Закупка охватывает центры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Пензе, Чебоксарах, Ульяновске, Тобольске, Самаре, селе Барда Пермского края, Нур-Султане (Казахстан), Бишкеке (Киргизия), Ташкенте (Узбекистан) и нового центра в Баку (Азербайджан).

Средства выделены из бюджета Республики Татарстан.