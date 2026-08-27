В Минобрнауки РТ заявили, что ИИ охватывает все направления образования

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В системе образования Татарстана на сегодняшний день уже выстроена вертикаль обучения цифровым технологиям, и главным трендом в последнее время стал искусственный интеллект. Об этом заявил первый замминистра образования РТ Рамис Музипов на пресс-конференции в «Татар-информе» о проведении Международного форума Kazan Digital Week.

«Начинается она (вертикаль – прим. Т-и) у нас в школе и сегодня трендом обучения является искусственный интеллект, который как пандемия охватывает все отрасли и все направления фактически всей системы: от дошкольных учреждений до университетов. И наша задача вовремя начать изучать, развиваться в этом направлении, для того, чтобы не отстать от всего мира», – заявил он.

Замминистра подчеркнул, что умение работать с искусственным интеллектом должно стать для школьников таким же обязательным навыком, как владение компьютером – набор текста, создание таблиц и презентаций.

«Мы планируем представить и рассказать более подробно эту тему, обменяться мнениями и послушать представителей других регионов и стран на форуме. И этой теме будет посвящен отдельный блок», – сказал Музипов.

Среди мероприятий форума, посвященных образованию, он выделил круглые столы и панельные сессии, технические визиты на передовые образовательные площадки республики, а также выставку. На ней Академия наук Татарстана, вузы и издательства представят свои методические разработки в сфере цифрового образования.