Минобрнауки РТ: Дети стали чаще приводить родителей к психологам за помощью

По статистике, в Татарстане родители и дети стали чаще обращаться к психологам за профессиональной помощью. Об этом во время прямого эфира, посвященного психологическому здоровью детей в Татарстане, рассказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Дети стали сподвижниками в этом деле. Они хотят получить информацию на другой ступени. Не просто почитать или поговорить, а именно получить квалифицированную помощь, а хорошие родители всегда прислушиваются к своим детям», – отметила спикер.

Асадуллина призвала родителей быть внимательнее к своим детям и при необходимости не бояться обращаться за помощью к специалистам.