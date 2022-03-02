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Здоровье
2 марта 2022  11:54
Алина Файзрахманова

Минобрнауки РТ: Дети стали чаще приводить родителей к психологам за помощью

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По статистике, в Татарстане родители и дети стали чаще обращаться к психологам за профессиональной помощью. Об этом во время прямого эфира, посвященного психологическому здоровью детей в Татарстане, рассказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Дети стали сподвижниками в этом деле. Они хотят получить информацию на другой ступени. Не просто почитать или поговорить, а именно получить квалифицированную помощь, а хорошие родители всегда прислушиваются к своим детям», – отметила спикер.

Асадуллина призвала родителей быть внимательнее к своим детям и при необходимости не бояться обращаться за помощью к специалистам.

#Минобрнауки РТ #психологи #дети #подростки
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