Минобрнауки РТ: Число обращений граждан о коррупции за пять лет снизилось вдвое

Количество обращений граждан коррупционной направленности в Минобрнауки РТ за пять лет снизилось почти двое. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов на Республиканском антикоррупционном форуме «Алма – бирмэ!» в Казани.

«В 2020 году каждое четвертое обращение прямо или косвенно содержало информацию о признаках коррупции. А за последние два года доля таких обращений в общем количестве составляет 4%», – рассказал он.

Всего в этом году в министерство поступило более 1,8 тыс. обращений граждан, из них коррупционной направленности – 77. Самими актуальными остаются обращения, связанные с покупкой канцелярских и хозяйственных принадлежностей, приобретением рабочих тетрадей, сбором денег в фонд класса, необоснованным начислением зарплаты и премий, уточнил замминистра.

По словам Музипова, после рассмотрения обращений 11 сотрудников образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, четыре руководителя уволены.