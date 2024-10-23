Минобрнауки РТ: Акция «Географический диктант – 2024» пройдет 16 и 17 ноября

Международная просветительская акция «Географический диктант» пройдет впервые в течение двух дней – 16 и 17 ноября 2024 года. Акция состоится в двух форматах – очном и дистанционном.

Очно диктант можно написать 16 или 17 ноября (на усмотрение организатора площадки), а дистанционно - только 16 ноября в 12:00 по местному времени. В 14:00 17 ноября, сразу после окончания очного этапа, стартует экстра-вариант диктанта. Он завершится 1 декабря в 14:00 по мск, сообщает Минобрнауки РТ.

Зарегистрировать площадку для проведения диктанта можно по 8 ноября 2024-го.

В 2024 году впервые задания на 90% будут состоять из вопросов, присланных в рамках конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта», который завершился в июне текущего года. На конкурс поступило рекордное количество заданий – 1269 головоломок от авторов из 18 стран мира.

В первый раз акция «Географический диктант» прошла в 2015 году. В 2023 году диктант написали почти 609 тысяч человек. Всего за девять лет проведения акции в ней приняли участие более 3,6 миллиона человек из 129 зарубежных стран.

Новшество акции «Географический диктант» в 2024 году – тема семьи и все, что она объединяет: семейные традиции, ценности, дети, связь поколений. В рамках Года семьи проведен конкурс «Напиши вопрос всей семьей», в котором самыми активными признаны четыре семьи из Кирова, Волгограда, Чебоксар и Москвы. Они будут приглашены на центральную площадку «Географического диктанта – 2024» в Москву.

Даты и время проведения: 16–17 ноября 2024 года, 12:00 по местному времени. Экстра-версия - с 17 ноября (14:00 по мск) до 1 декабря 2024 года (14:00 по мск) на сайте.