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Минобрнауки России введет квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников
Минобрнауки России исключит ситуации, при которых большая часть бюджетных мест в вузах может быть занята победителями и призерами школьных олимпиад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что зачислиться без вступительных испытаний смогут только победители и призеры олимпиад за 11-й класс и олимпиад школьников 1-2-го уровня.
«Предполагается определить квоту не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности», — сказано в сообщении министерства.
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