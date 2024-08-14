Минобрнауки России введет квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников

Минобрнауки России исключит ситуации, при которых большая часть бюджетных мест в вузах может быть занята победителями и призерами школьных олимпиад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что зачислиться без вступительных испытаний смогут только победители и призеры олимпиад за 11-й класс и олимпиад школьников 1-2-го уровня.

«Предполагается определить квоту не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности», — сказано в сообщении министерства.