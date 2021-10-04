Минобрнауки России утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования России утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, которые необходимы будут для поступления в вузы в 2022 – 2023 учебном году, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации», – говорится в сообщении.

Так, минимальное количество баллов по обществознанию составит 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 44. На ЕГЭ по русскому языку, литературе и географии выпускникам нужно будет набрать 40 баллов.

Минимальный порог по математике, химии, физике и биологии составляет 39 баллов, по истории – 35, по иностранному языку – 30.

Такие же требования по набору минимального количества баллов действовали в 2021 – 2022 учебном году.