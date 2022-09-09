Минобрнауки России установило минимальное количество баллов ЕГЭ на 2023 год

Минобрнауки России установило на 2023 – 2024 учебный год минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в вузы. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ», – говорится в тексте документа.

Так, минимальное количество баллов по обществознанию определено на уровне 45, истории – 35, информатике – 44, иностранному языку – 30; по русскому языку, литературе, географии – 40; математике, физике, биологии и химии – 39.