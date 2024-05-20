news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 20 мая 2024 14:07

Минобрнауки России планирует ликвидировать единственный филиал МГУ в Европе

Скопировать ссылку

Министерство образования и науки РФ собирается ликвидировать единственный европейский филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, находящийся в словенском городе Копере. Проект постановления Правительства России размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«<...> абзац девятый пункта 14 [устава МГУ] признать утратившим силу», — сказано в документе. В 14-м пункте устава перечислены зарубежные филиалы университета, в девятом абзаце указан именно словенский филиал.

В пресс-службе Минобрнауки подтвердили, что проект постановления «разработан в связи с ликвидацией филиала университета в городе Копере Республики Словения и переименованием структурных подразделений университета», отмечает РИА Новости.

Меморандум о взаимопонимании об общих принципах создания словенского филиала МГУ был подписан в феврале 2017 года. Он стал первым зарубежным представительством Московского университета в Европе, работая на базе Приморского университета в Копере.

#Образование #мгу
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2