Минобрнауки России перезапускает работу Центров карьеры в вузах ПФО

Минобрнауки России перезапускает работу Центров карьеры в вузах Приволжского федерального округа. На данный момент в 237 университетах ПФО обучается более 800 тыс. студентов, сообщает Министерство науки и высшего образования РФ.

«Для построения эффективного карьерного трека студентов в вузах ПФО созданы Центры карьеры. Их взаимодействие с руководством региона и бизнесом должно способствовать достижению запланированных результатов», – говорится в сообщении.

Замминистра науки и высшего образования России Григорий Гуров отметил, что проектно-аналитические сессии Экспертного центра карьеры при министерстве должны обеспечить не только анализ проблем трудоустройства молодых специалистов, но и стать основой для выработки механизмов решения задач экономики конкретных регионов. «Наша цель — выстроить эффективное взаимодействие студентов с будущим работодателем, помочь реализовать свой потенциал», — подчеркнул он.

По словам замминистра по делам молодежи Татарстана Софьи Мустафиной, вуз формирует компетентных молодых специалистов, которые в дальнейшем смогут внести большой вклад в развитие округа. «Университеты вносят огромный вклад в формирование экономики, развитие науки и технологических процессов. Студенты, обучающиеся в университете, совершают открытия, создают абсолютно новые продукты», — заметила она.

Подходы к решению вопросов взаимодействия университетов, регионов и работодателей, которые были выработаны в Казани, на базе Университета Талантов, будут использованы в дальнейшей работе вузовских Центров карьеры.

Экспертный центр карьеры Минобрнауки России провел проектно-аналитическую сессию, во время которой были выработаны предложения по развитию и модернизации инфраструктуры, карьерных мероприятий, цифровизации и оптимизации рабочих процессов, межрегиональному взаимодействию Центров карьеры вузов ПФО.