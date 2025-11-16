Минобрнауки РФ введет разные сроки обучения в вузе в зависимости от специализации

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

При переходе российских вузов на новую модель высшего образования единый срок обучения вводиться не будет. Об этом сообщает РИА Новости, приводя информацию Минобрнауки РФ.

Продолжительность программ будет зависеть от времени, необходимого для качественной подготовки по каждой конкретной специальности. Такой переход стартует в ведущих университетах в 2026-2027 учебном году.

В ведомстве уточнили, что для инженерных, медицинских и педагогических направлений предусматривается пятилетний срок обучения. Для программ в сфере туризма и индустрии гостеприимства планируются четырехлетние курсы. Более сложные и наукоемкие специализации будут требовать шести лет.

Заместитель министра Дмитрий Афанасьев на всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов сообщил, что для направлений «Востоковедение» и «Африканистика» предлагается увеличить продолжительность обучения из-за высокой сложности дисциплин и значительного объёма материала.

В министерстве подчеркнули, что вариативность сроков должна обеспечить баланс между запросами экономики, стандартами фундаментальной подготовки и интересами студентов, которые получат больше возможностей для выбора профессиональной траектории.