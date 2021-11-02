Минобрнауки РФ: Вузы с 8 ноября вправе продолжить дистанционное обучение

Вузы и научные организации с 8 ноября могут организовать обучение в дистанционном формате. Соответствующий приказ издало Минпросвещения России.

«Вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что при введении самостоятельной работы учащиеся должны быть обеспечены методической поддержкой. При этом студентов нужно заранее, за три дня, предупредить об объеме работы.

Промежуточную аттестацию министерство также разрешило проводить в дистанционном формате.

Ранее Президент России Владимир Путин своим указом объявил во всех регионах дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В связи с этим Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу.