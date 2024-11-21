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Минобрнауки РФ в ближайшее время определит общежития вузов для капремонта
В ближайшее время Минобрнауки России определит первые общежития вузов, которые будут капитально отремонтированы по новой программе. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов на заседании Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа в Казани.
«У нас будет большая программа по инфраструктурному развитию. Она связана с поручением Президента РФ о необходимости капитального ремонта 800 общежитий до 2030 года. Минобрнауки собрало всю необходимую информацию. В ближайшие несколько недель планируем опубликовать первую трехлетку по объектам, которые вошли в эту программу», – рассказал Гатиятов.
По поручению Президента России Владимира Путина с 2025 по 2030 годы российские университеты будут задействованы в программе капитального ремонта и оснащения не менее 800 общежитий. За шесть лет на эти цели планируется направить 124,9 млрд рублей. Первая волна обновлений пройдет в период с 2025 по 2027 год. Всего предполагается пять отборов.
«Эта программа новая, и формат взаимодействия будет другой. Сейчас мы определяем не министерства и сколько денег им положено, а объекты по критериям. Средства получают объекты. И это значимое отличие от предыдущих лет. Каждый год будем отбирать объекты», – отметил замминистра науки и высшего образования.
Он добавил, что Казанский федеральный университет показывает пример, на который нужно равняться другим вузам. «Университет бережно сохраняет сложившиеся традиции, всегда демонстрирует открытость и готовность к новым вызовам, что весьма важно в современных реалиях», – подчеркнул Гатиятов.
По его словам, для Минобрнауки РФ важно, чтобы «университеты нашли себя в реализации национальных проектов по технологическому лидерству».
«Решение вопросов подготовки кадров для экономики в целом и особенно для технологических отраслей прежде всего зависит от непрерывной линии обучения и подготовки молодежи, начиная со школьной скамьи. Здесь особая роль принадлежит естественным наукам и современным IT-технологиям. Нам всем предстоит большая работа», – заключил замминистра науки и высшего образования.
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