Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах до 590 тысяч

Количество бюджетных мест в вузах России на 2023–2024 учебный год увеличится до 590 тысяч, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

«В этом году пороги университетов переступят сотни тысяч первокурсников, 588 044 из которых будут обучаться за счет федерального бюджета. Это на 11 546 мест больше, чем в прошлом году. Рост продолжится и в дальнейшем: на 2023–2024 учебный год мы распределим в вузы 590 156 бюджетных мест», – рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

Он подчеркнул, что министерство с 2020 года увеличивает количество бюджетных мест в вузах, основную часть из которых получают регионы.

Число бюджетных мест в высших учебных заведениях возрастает ежегодно по поручению Президента России Владимира Путина. Оно рассчитывается в том числе исходя из потребностей рынка труда.