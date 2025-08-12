Минобрнауки РФ утвердило новые минимальные стипендии в вузах с 1 сентября

Новые минимальные размеры стипендий для студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров установят в России с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС, приводя информацию Минобрнауки РФ.

Согласно документу, минимальная государственная академическая стипендия для студентов, обучающихся по программам высшего образования, составит не менее 2 224 рублей, а минимальная социальная стипендия для этой же категории – 3 340 рублей.

Для аспирантов, проходящих подготовку по направлениям, определенным Минобрнауки России, размер выплаты установлен на уровне не ниже 10 513 рублей, для остальных направлений – 4 380 рублей. Ординаторы будут получать не менее 11 157 рублей, ассистенты-стажеры – не менее 4 380 рублей.

В ведомстве уточнили, что данные размеры являются минимальными и определяются с учетом уровня инфляции. При этом вузы имеют право назначать стипендии выше установленных нормативов, если позволяют выделенные на это средства.