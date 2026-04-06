Минобрнауки РФ установило квоты на стипендии Президента на 2026/27 учебный год

Минобрнауки России утвердило квоты на стипендии Президента РФ для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования, на 2026/27 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, наибольшее число квот предусмотрено для направления «Инженерное дело, технологии и технические науки» – 1428. В группе «Математические и естественные науки» установлено 312 квот, в «Здравоохранении и медицинских науках» – 595.

Для направлений «Образование и педагогические науки» выделено 486 квот, «Науки об обществе» – 190, «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» – 162. На «Гуманитарные науки» предусмотрено 96 квот, на «Искусство и культуру» – 9.