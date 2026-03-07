Минобрнауки РФ: Три предмета станут обязательными для изучения во всех вузах России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования войдут три дисциплины, которые станут обязательными для студентов всех направлений подготовки. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

В перечень обязательных предметов включены «История России», «Философия» и «Основы российской государственности». Как отметил представитель ведомства в беседе с РИА Новости, министерство планирует внедрить единые требования к содержанию курса философии.

«Мы будем выходить на единые требования к содержанию "Философии". И таким образом будет сформировано ядро, которое мы на данном этапе видим в составе из трех предметов: "История России", "Философия" и "Основы российской государственности"», – пояснил Константин Могилевский.

Замминистра добавил, что учебные программы будут выстроены таким образом, чтобы курсы не пересекались и заметно не дублировали друг друга. При этом, поскольку дисциплины базируются на одном мировоззренческом и научном фундаменте, в программах будут предусмотрены взаимные отсылки.