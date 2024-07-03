Минобрнауки РФ: Треть иностранцев не сдали экзамен по русскому языку

Иностранцев, которые не сдали экзамен по русскому языку, стало в 10 раз больше. Как рассказали в Минобрнауки РФ, если в феврале 2024-го доля не сдавших «русский» мигрантов было 3%, то в мае текущего года – уже 30%.

Позже министр образования России Валерий Фольков поручил ректорам российских вузов расторгнуть договора с коммерческими партнерами. Он отметил, что отныне экзамен будут сдавать только на госплощадках, пишет РИА «Новости».

Представитель МВД Ирина Волк добавила, что количество пунктов, где иностранцы сдают экзамены по русскому языку, сократилось с декабря в пять раз из-за выявленных нарушений. Органы внутренних дел отказались принимать почти 5 тыс. сертификатов, которые им предъявляли люди, на деле не владеющие русским языком.

Напомним, русский язык иностранцы сдают, как правило, чтобы получить российское гражданство. Также подтвердить свои знания госязыка РФ нужно для получения вида на жительство, разрешения на временное проживание или патента на работу.