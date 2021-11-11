Минобрнауки РФ разработало концепцию преподавания истории российского казачества

Министерство науки и высшего образования России разработало концепцию преподавания истории российского казачества. Об этом заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина на круглом столе, сообщает РИА Новости.

«Подготовка единой концепции преподавания истории российского казачества – одно из наших стратегических направлений и деятельности комиссии по научно-исследовательской работе», – сказала заместитель министра.

Она подчеркнула, что разработанная концепция, которая состоит из шести тематических разделов, будет утверждаться членами рабочей группы.

Доработанный вариант документа передадут Ассоциации казачьих вузов.