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Наука и образование
11 ноября 2021  20:50

Минобрнауки РФ разработало концепцию преподавания истории российского казачества

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Министерство науки и высшего образования России разработало концепцию преподавания истории российского казачества. Об этом заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина на круглом столе, сообщает РИА Новости.

«Подготовка единой концепции преподавания истории российского казачества – одно из наших стратегических направлений и деятельности комиссии по научно-исследовательской работе», – сказала заместитель министра.

Она подчеркнула, что разработанная концепция, которая состоит из шести тематических разделов, будет утверждаться членами рабочей группы.

Доработанный вариант документа передадут Ассоциации казачьих вузов.

#казачество #минобрнауки рф
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