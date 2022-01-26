Минобрнауки предложило Великобритании соглашение о взаимном признании образования

Минобрнауки России предложило Великобритании заключить соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для обеспечения нормативно-правовой поддержки доступа обладателей иностранных дипломов к обучению и трудовой деятельности Минобрнауки России предлагает вернуться к рассмотрению вопроса о заключении российско-британского межправительственного соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней», – сказала заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова.

Она подчеркнула, что сейчас в обеих странах существуют административные и финансовые барьеры в области признания дипломов, полученных в другой стране.

Британской стороне также предложили разработать совместные программы в области молодежного предпринимательства, волонтерства, студенческого спорта.

Наибольший интерес для научных организаций и вузов обеих стран представляют такие направления работы, как исследовательские инфраструктуры класса «мегасайенс» и физика частиц, искусственный интеллект, зеленая энергетика, вирусология.

