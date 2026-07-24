Минобрнауки РФ предложило перевести процесс поступления в вузы в онлайн

Абитуриенты одного из казанских вузов в 2024 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министерство высшего образования и науки РФ предложило создать платформу «Университеты», позволяющую абитуриентам пройти в онлайн-формате весь процесс поступления в вузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего постановления Правительства России.

Из документа следует, что эксперимент по созданию, апробации и внедрению платформы «Университеты» предполагается провести с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2028 года. Участие вузов в нем будет добровольным.

В пояснительной записке к проекту постановления указывается, что новая платформа должна обеспечивать полный цикл поступления в высшие учебные заведения онлайн, подтверждение факта обучения и заселения в общежитие, а также работу с цифровыми документами, касающимися обучения.

Помимо этого, планируется, что обучающиеся смогут получать на платформе рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам.

Наряду с этим платформа должна позволить создавать типовые облачные решения по организации приемных кампаний и учебного процесса, управлению кампусом, а также для удобной аналитики и мониторинга показателей эффективности деятельности вузов.

О приемной кампании 2026 года в высших учебных заведениях республики читайте в материале Бюджетных мест стало больше, платных – меньше: вузы Татарстана начали прием абитуриентов.