Минобрнауки РФ планирует уменьшить число олимпиадников в вузах

Министерство образования и науки России намерено ввести квоту в 70% от общего числа бюджетных мест для поступающих в вузы без вступительных испытаний и сократить перечень школьных олимпиад, дающих подобное право. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, сообщает «Интерфакс».

Таким образом в министерстве намерены исключить ситуации, «при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников».

Планируется, что зачислять в вузы без вступительных испытаний будут только победителей и призеров олимпиад за 11-й класс, а также победителей и призеров олимпиад 1-го и 2-го уровней.

Квота для поступающих без вступительных испытаний будет составлять не более 70% от общего количества бюджетных мест по каждому из направлений подготовки и каждой специальности.

В Минобрнауки РФ сослались на данные Рособрнадзора, из которых следует, что в этом году победители и призеры интеллектуальных состязаний, зачисленные без вступительных испытаний, заняли менее 2% от общего количества бюджетных мест в высших учебных заведениях.

Вместе с тем в ведомстве признали, что в нескольких ведущих вузах в текущем году число абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, превысило число выделенных бюджетных мест. Такая проблема, в частности, возникла в Сеченовском университете на специальности «лечебное дело» — в итоге тех олимпиадников, которым не хватило бюджетных мест, зачислили за счет средств самого вуза.