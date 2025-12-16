news_header_top
Общество 16 декабря 2025 15:23

Минобрнауки РФ обновило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минобрнауки РФ определило минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно опубликованным данным, минимальные баллы составят:

  • Русский язык – 40
  • Профильная математика – 40
  • Физика – 41
  • Обществознание – 45
  • История – 40
  • Информатика – 46
  • Иностранный язык – 40
  • Литература – 40
  • Биология, география, химия – 40

По сравнению с прошлым учебным годом минимальные значения увеличились по ряду предметов: физика – с 39 до 41, информатика – с 44 до 46, история – с 36 до 40, иностранный язык – с 30 до 40, а биология и химия – с 39 до 40.

Минимальные баллы по русскому языку, профильной математике, географии, обществознанию и литературе остались на уровне 2025/2026 учебного года.

В ведомстве пояснили, что изменения направлены на повышение качества образования, включая обучение по платным образовательным программам. Новые пороговые значения ЕГЭ основаны на анализе приемной кампании 2025/26 года и коснутся примерно 1% поступающих.

