Минобрнауки РФ обновило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки РФ определило минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Об этом сообщает «РИА Новости».
Согласно опубликованным данным, минимальные баллы составят:
- Русский язык – 40
- Профильная математика – 40
- Физика – 41
- Обществознание – 45
- История – 40
- Информатика – 46
- Иностранный язык – 40
- Литература – 40
- Биология, география, химия – 40
По сравнению с прошлым учебным годом минимальные значения увеличились по ряду предметов: физика – с 39 до 41, информатика – с 44 до 46, история – с 36 до 40, иностранный язык – с 30 до 40, а биология и химия – с 39 до 40.
Минимальные баллы по русскому языку, профильной математике, географии, обществознанию и литературе остались на уровне 2025/2026 учебного года.
В ведомстве пояснили, что изменения направлены на повышение качества образования, включая обучение по платным образовательным программам. Новые пороговые значения ЕГЭ основаны на анализе приемной кампании 2025/26 года и коснутся примерно 1% поступающих.