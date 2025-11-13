Платный прием в университеты для набравших менее 50 баллов на ЕГЭ не будет ограничен

Министерство образования РФ не будет полностью запрещать прием на платные места абитуриентам с результатом ЕГЭ ниже 50 баллов. Об этом пишут РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что новая норма не запрещает принимать на платные места абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ, а новая мера коснется лишь около 10% специальностей, выбранных для регулирования. Среди них «Бизнес-информатика», «Торговое дело», «Товароведение», «Юриспруденция» и «Психология».

Напомним, что с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, позволяющий правительству РФ устанавливать в вузах лимиты на количество коммерческих мест. Идея закона состоит в том, чтобы был конкурс даже на платную форму обучения.