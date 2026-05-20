Минобрнауки РФ допустило возвращение программ обмена студентами с США

Россия готова обсудить возобновление студенческих обменов с США при условии заинтересованности американской стороны. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с концепцией, утвержденной Президентом России 5 сентября 2022 года, страна проводит многовекторную гуманитарную политику и развивает культурные, научные, образовательные и спортивные обмены со всеми заинтересованными государствами, включая недружественные, в число которых входят США.

В Минобрнауки отметили, что в этой связи готовы обсудить возможные встречные шаги и договоренности по студенческим обменам, которые обсуждались во время визита депутатов Госдумы в США, если с американской стороны появится интерес. Также в министерстве сообщили, что сейчас в российских университетах обучаются 97 студентов из США.

Ранее в ведомстве напомнили, что все программы академического обмена были приостановлены после начала специальной военной операции в 2022 году.