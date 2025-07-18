Минобрнауки РФ анонсировало запуск цифрового студенческого билета

В ближайшее время в России появится цифровой студенческий билет для подтверждения статуса студента, заявил заместитель министра образования и науки Андрей Омельчук в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему «Цифровой профиль молодого человека». Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас уже есть некое решение с Минцифры, Рособрнадзором относительно того, чтобы мы в ближайшее время запустили, скажем так, цифровое подтверждение статуса студента, скажем так, условный цифровой студенческий билет», — рассказал Омельчук.

Он отметил, что цифровой студенческий билет обеспечит «автоматически очень много подтверждений», а также позволит студентам получать льготы и скидки по всей стране.