Минобрнауки рекомендует московским вузам вернуться на дистант

Министерство науки и высшего образования РФ посоветовало вузам Москвы вернуться к дистанционному формату работы.

«В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры», — говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время министерство выпустит приказ с рекомендациями по организации учебного процесса в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. На какой срок будут введены данные меры, пока неизвестно.

Руководство МГУ, МГТУ имени Баумана заявило о том, что проведение сессии и аттестаций будет организовано в онлайн-формате.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил период с 15 по 19 июня нерабочими днями. Вместе с тем был введен ряд других ограничений, призванных остановить стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

В июне заболеваемость Сovid-19 в столице вернулась к значениям декабря прошлого года.