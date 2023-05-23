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Общество 23 мая 2023 16:46

Минобрнауки рекомендовало вузам ввести допльготы для студентов-участников СВО и их семей

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Министерство науки и высшего образования России направило университетам и другим высшим учебным заведениям рекомендации о дополниетльных мерах поддержки для студентов – участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вузам посоветовали предоставлять им материальную помощь, рассрочки по договорам о платных образовательных услугах, предоставить места в общежитиях, а также снизить стоимость обучения.

«Университеты могут освободить таких обучающихся от платы за проживание (в общежитии) или снизить ее размер. Иные меры поддержки остаются на усмотрение учебного заведения. Данные рекомендации Минобрнауки России разослало во все вузы», – сказано в заявлении министерства.

В конце декабря 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон о введении специальной квоты для героев специальной военной спецоперации при поступлении в высшие учебные заведения. Она должна составлять не менее 10% от всех мест для зачисления ежегодно.

#спецоперация на Украине #высшее образование #российские вузы
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