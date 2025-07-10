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Общество 10 июля 2025 17:45

Минобрнауки просит расширить «пилот» реформы высшего образования

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Минобрнауки просит расширить «пилот» реформы высшего образования
Фото: kremlin.ru

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступил с инициативой включить больше ведущих университетов в пилотный проект по модернизации системы высшего образования. С таким предложением он обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе публичного совещания, посвященного вопросам образования.

По словам министра, многие университеты, не задействованные в текущем этапе проекта, проявляют активный интерес к участию. «Мы просим рассмотреть возможность расширения – чтобы к действующему пилоту в этом году смогли присоединиться и другие сильные российские вузы», – отметил Фальков.

Проект стартовал в мае 2023 года и реализуется в рамках президентского указа о совершенствовании национальной системы высшего образования. Сейчас в нем участвуют шесть вузов: Московский авиационный институт, МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В рамках эксперимента вводится двухступенчатая система высшего образования – базовая и специализированная ступени. Также аспирантура выделена в отдельную образовательную траекторию, ориентированную на подготовку научных и преподавательских кадров.

#минобрнауки #Владимир Путин #высшее образование
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