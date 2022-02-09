Минобрнауки предложило причислить к молодым ученым исследователей без ученых степеней

Минобрнауки России предложило причислить к молодым ученым исследователей не только с учеными степенями, но и без них. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сообщает ТАСС.

«Мы расширяем тем самым спектр людей, которые попадают под действие закона. То есть те, кто профессионально занимаются наукой, мы считаем, они и являются молодыми учеными. К сожалению, должны констатировать, что у нас снижается количество защищенных диссертаций, и молодежь в силу жизненных установок, даже профессионально занимаясь наукой, многие не стремятся к [получению степени], откладывают этот вопрос на более поздний срок», – сказал Кучеренко.

Он упомянул, что министерство разработало законопроект, согласно которому к молодым ученым относятся лица в возрасте до 35 лет, являющиеся научными работниками научных организаций, научно-педагогическими работниками вузов или организаций дополнительного профобразования, а также научные работники других организаций, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность.

По словам замминистра, в действующем законодательстве есть понятие «молодые исследователи до 40 лет», а новым законопроектом предлагается его расширить. Законопроектом также предусмотрено, что ученым со степенью доктора наук могут предоставляться отдельные меры социальной поддержки до 45 лет.

Министерство науки и высшего образования России в прошлом году предложило ввести понятие «молодой ученый» в федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике». Был разработан соответствующий законопроект.

Идею закрепить правовой статус молодых ученых поддержал Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым в марте 2021 года. Российский лидер подчеркнул, что «государство должно заботиться об ученых всех возрастов, однако начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке, поскольку делают первые профессиональные шаги».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин подписал указ о присвоении Президентской премии РФ молодым ученым в области науки и инноваций за 2021 год.