Минобрнауки посоветовало вузам отказаться от программы ЕС по обмену студентами Erasmus+

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует российским вузам воздержаться от сотрудничества в рамках программы Европейского Союза по обмену студентами Erasmus+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минобрнауки России не рекомендует всем образовательным организациям РФ сотрудничество в рамках программы Erasmus+», — заявили в ведомстве.

При этом в министерстве напомнили, что Совет ЕС 8 апреля запретил оказание финансовой и нефинансовой поддержки российским государственным или находящимся под государственным контролем организациям по линии программ, финансируемых из европейского бюджета.

Образовательная программа Erasmus реализуется более 30 лет, она нацелена на поддержку и развитие сотрудничества в сфере образования и обучения. Программа Erasmus+ предполагает обмен студентами на один семестр. По данным на апрель 2021 года начиная с 2014-го участие в ней приняли более 13,2 тыс. студентов из России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать антироссийские санкции.