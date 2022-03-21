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Наука и образование
21 марта 2022  15:54

Минобрнауки поручило проверить знания студентов после «дистанта»

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Вузы России должны провести проверку знаний, полученных студентами за два года дистанционного обучения. С таким поручением выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщает РИА Новости.

В министерстве отметили, что «рваный» режим обучения не мог не повлиять на качество образования студентов.

«Сегодня нужно поработать индивидуально со студентами, провести срез знаний. Это время нужно продуктивно использовать для устранения пробелов. Студенты должны быть активно вовлечены в исследовательскую деятельность», — заявил он во время встречи с ректорами российских вузов.

Министр добавил, что в данной обстановке также важно психологическое состояние учащихся, особенно из иностранных государств. В первую очередь это касается студентов с Украины. «Необходимо неформальное отношение и внимание к данному вопросу», — подчеркнул он.

#вузы россии #Минобрнауки РФ #дистанционное образование
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